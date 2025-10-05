Muzaffarpur News : मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए टेंडर जारी, लोगों ने जताया आभार, बोले- कनेक्टिविटी बढ़ेगी

मुजफ्फरपुर: बिहार में हवाई सेवा के विस्तार को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए निविदा (टेंडर) जारी कर दिया गया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टेंडर के लिए सम्मिलित करने पर स्‍थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है, काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको पूरा करवा रहे हैं। यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्‍यवाद दिया।

गृहिणी कंचन माला ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा कि जब पीएम मोदी मुजफ्फरपुर आए थे तब एयरपोर्ट बनने की बात कही थी। अब इसके बनने की योजना बन गई है। यह बहुत अच्‍छी बात है। लोगों को पहले पटना और दरभंगा जाना पड़ता था, अब यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। एयरपोर्ट के लिए पीएम मोदी को बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

साहिल चौधरी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मुजफ्फरपुर में बहुत जल्‍द एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके लिए मैं भारत सरकार और बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पहले यहां के लोगों को एयरपोर्ट के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। ऐसे में एयरपोर्ट बनने के बाद समय की बचत होगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने पहले इसकी घोषणा की थी कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की शुरुआत जल्‍द की जाएगी। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनने की जानकारी मिलने पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और उन्नयन की एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डे को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यहां कोड-2बी श्रेणी के विमान सुरक्षित रूप से संचालित हो सकें।