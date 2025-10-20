Murshidabad Arms Smuggling : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हथियार के साथ महिला गिरफ्तार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज इलाके में पुलिस ने हथियार रखने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया।

रविवार को महिला के बैग से पांच अर्ध-स्वचालित 7 मिमी पिस्तौल और 24 राउंड कारतूस मिले।

महिला को उमरपुर क्षेत्र में फरक्का जाने वाले बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला की पहचान साधना हलदर के रूप में हुई है।

उनका घर लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कृष्णापुर गांव में स्थित है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, साधना ने फरक्का में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) क्षेत्र से हथियार इकट्ठा करने और उन्हें मुर्शिदाबाद के सागरपारा इलाके में तस्करी करने की योजना बनाई थी।

विश्वसनीय स्रोत से सूचना मिलने के बाद रघुनाथगंज पुलिस तलाश में थी। योजना के अनुसार, पुलिस ने उसे उमरपुर में कार बदलते समय घेर लिया।

साधना के पास से हथियार बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जंगीपुर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "एक गुप्त सूचना के आधार पर हम इस महिला की तलाश कर रहे थे। आज वह हथियारों की तस्करी करने वाली थी। वह एक कार से उतरी और दूसरी कार में बैठने ही वाली थी कि हमारे अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। उसके कंधे पर रखे बैग से पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं।"

2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में हथियारों की तस्करी बढ़ने के आरोप हैं। रघुनाथगंज पुलिस ने हथियारों की बरामदगी को बड़ी सफलता बताया है।

अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि गिरफ्तार महिला किसी हथियार तस्करी गिरोह में शामिल है या नहीं।

पुलिस उससे पूछताछ कर इसका पता लगाने की कोशिश करेगी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या महिला का कोई साथी भी था।