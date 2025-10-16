भारत समाचार

Murshidabad Kidnapping : मुर्शिदाबाद अपहरण मामले में आठ गिरफ्तार

मुर्शिदाबाद में व्यापारी का अपहरण, आठ गिरफ्तार, पीड़ित सुरक्षित
Oct 16, 2025, 05:35 PM
पश्चिम बंगाल : मुर्शिदाबाद अपहरण मामले में आठ गिरफ्तार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस ने गुरुवार को डोमकल में एक स्थानीय किराना व्यापारी लाल चंद मंडल के अपहरण के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों में एक नागरिक स्वयंसेवक और तृणमूल कांग्रेस के एक दिवंगत विधायक का एक सहयोगी शामिल है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, अपहरण का कारण भूमि विवाद था। त्वरित पुलिस कार्रवाई के बाद मंडल को सुरक्षित बचा लिया गया।

शुरुआत में, सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें मोमिनुल इस्लाम, सुमन मंडल, अजमीर मंडल, इमान उल कबीर, अंसारुल अंसारी, नयन शेख और हुमायूं कबीर शामिल हैं। ये सभी डोमकल के निवासी हैं।

हुमायूं कबीर डोमकल पुलिस स्टेशन में तैनात एक नागरिक स्वयंसेवक है।

पूछताछ के दौरान, आठवें आरोपी मोहम्मद अली मुबारक का नाम सामने आया। मुबारक कथित तौर पर डोमकल के दिवंगत विधायक जफिकुल इस्लाम का करीबी सहयोगी है। उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने चार वाहन भी जब्त किए हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि उनका इस्तेमाल अपराध में किया गया था।

मुर्शिदाबाद पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम अपहरण में सभी की भूमिका की जांच कर रहे हैं। पीड़ित को बचा लिया गया है और आगे की जांच जारी है।"

तृणमूल कांग्रेस के डोमकल ब्लॉक अध्यक्ष हाजीकुल इस्लाम ने घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "प्रशासन मामले की सक्रियता से जाँच कर रहा है। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

 

 

