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Mumbai Woman Murder : मुंबई में शराब को लेकर हुए विवाद में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

वडाला में घरेलू विवाद ने ली महिला की जान, पति गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 21, 2026, 10:42 AM
मुंबई में शराब को लेकर हुए विवाद में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने शनिवार को बताया कि मुंबई के वडाला इलाके में शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद एक 29 वर्षीय महिला की उसके पति ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी।

मृतक की पहचान कविता महेश वाड के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी पति महेश नारायण वाड घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर लात-घूंसे बरसाकर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कविता को बाद में केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण उसकी हालत और बिगड़ गई होगी।

 

पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि कविता पर गंभीर शारीरिक हमला हुआ था, उसके शरीर पर कई काले-नीले निशान थे, जो लगातार हिंसा का संकेत देते हैं।

 

आरोपी के खिलाफ वडाला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है।

 

इस मामले में शिकायत कविता के भाई शुभम रमेश लोदी ने दर्ज कराई थी, जो नवी मुंबई के नेरुल के निवासी हैं और मूल रूप से रायगढ़ जिले के मुरुद के रहने वाले हैं।

 

शिकायत और प्रारंभिक जांच के अनुसार, कविता और महेश वाड वडाला में गणेश मंदिर के पास गणेश नगर में रहते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब का आदी था, जिसके कारण दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

 

घटना वाले दिन महेश कथित तौर पर नशे की हालत में घर लौटा, जिसके कारण एक और झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उसने कविता पर हमला किया और उसके चेहरे पर मोबाइल फोन फेंक दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। कविता की हालत गंभीर होने के बावजूद, उसने उसे तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसके कारण उसकी हालत और बिगड़ गई।

 

बाद में कविता घर पर बेहोश हो गई और आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद लड़की के भाई ने महेश पर हत्या का आरोप लगाते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू किया।

 

घटना के बाद आरोपी छिप गया था, जिसकी तलाश में दो टीमें गठित की गईं। अंततः उसे एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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