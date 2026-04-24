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Fire Incident Mumbai : गड्ढे में गिरने से 8 घायल, मानखुर्द में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक

भांडुप में गड्ढे में गिरने से 8 घायल, मानखुर्द में दुकानों में आग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 04:20 AM
मुंबई में दो अलग-अलग हादसे: गड्ढे में गिरने से 8 घायल, मानखुर्द में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक

मुंबई: मुंबई में देर रात और शुक्रवार तड़के दो अलग-अलग घटनाओं में 8 लोग घायल हुए हैं। एक ओर भांडुप इलाके में निर्माणाधीन इमारत के पास हादसा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर मानखुर्द इलाके में स्थित कई दुकानों में आग लग गई।

 

शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे मानखुर्द इलाके में आग लगने की घटना सामने आई। एकता नगर इलाके में जीएम लिंक रोड पर बनीं दुकानों में आग लगी थी। आग तेजी से फैलते हुए 4 से 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।

 

राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के फंसे होने या घायल होने की खबर नहीं है। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, एंबुलेंस, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और बीएमसी का स्टाफ तैनात रहा।

 

दूसरी घटना भांडुप (पश्चिम) स्थित मेट्रो मॉल के पास हुई। यहां जनता मार्केट के नजदीक एक निर्माणाधीन एसआरए बिल्डिंग के पास एक गड्ढे में कुछ लोग गिर गए। यह घटना देर रात करीब 11:29 बजे सामने आई, जिसकी जानकारी पुलिस को बाद में दी गई। मिली जानकारी के अनुसार, पास के मातोश्री मैरिज हॉल से जुड़े लोग इस गड्ढे में गिर गए थे।

 

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एंबुलेंस और बीएमसी का स्टाफ मौके पर पहुंचा और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए। इनमें से 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों में अनिकेत कदम (26 वर्ष), श्रेयस सुर्वे (25 वर्ष), जयदीप शाह (21 वर्ष), संकेत जुवतकर (25 वर्ष), आदित्य आहेर (26 वर्ष), अनिकेत महेश पाटिल (20 वर्ष) और अंकित कुमार रोहित (19 वर्ष) शामिल हैं।

 

वहीं एक अन्य घायल भालचंद्र फाले (25 वर्ष) को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

 

--आईएएनएस

 

 

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