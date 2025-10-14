Mumbai Stamp Office : मुंबईवासियों को राजस्व विभाग का दिवाली तोहफा, अब किसी भी स्टाम्प कार्यालय में करा सकेंगे दस्तावेज पंजीकरण

मुंबई: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई और मुंबई उपनगरों के नागरिकों, व्यवसायियों और कंपनी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

अब मुंबईवासी अपने क्षेत्र की सीमा के बिना शहर के किसी भी स्टाम्प कार्यालय में दस्तावेज पंजीकरण करा सकेंगे। इस फैसले से पंजीकरण प्रक्रिया आसान और तेज होगी, जिससे लोगों का समय और परेशानी बचेगी।

पहले नागरिकों को अपने क्षेत्र के स्टाम्प कार्यालय में ही दस्तावेज पंजीकृत कराने पड़ते थे, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। मुंबई शहर और उपनगरों के निवासी अब संपत्ति समझौते, किराया समझौते, उत्तराधिकार से संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पंजीकरण मुंबई के छह स्टाम्प कार्यालयों बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर, स्टाम्प कलेक्टर कार्यालय (कार्यान्वयन एक और दो), और पुराने कस्टम हाउस के पास स्थित प्रधान स्टाम्प कार्यालय में से किसी में भी करा सकेंगे।

इस सुधार से न केवल पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि कार्यालयों में भीड़ और अनावश्यक देरी कम होगी। नागरिकों को अब अपने क्षेत्र के कार्यालय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनकी सुविधा बढ़ेगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी राजपत्र भी जारी किया है, जो इस बदलाव को औपचारिक रूप देता है।

राजस्व विभाग का यह कदम मुंबईवासियों के लिए दिवाली के मौके पर एक बड़ा तोहफा है। विभाग ने कहा कि यह सुधार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विभाग ने कहा कि इससे लोगों को जटिल प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे उनके समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। इस फैसले से व्यवसायियों और आम नागरिकों को दस्तावेज पंजीकरण में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।