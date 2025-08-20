भारत समाचार

Mumbai Rain Update August 2025: मुंबई में भारी बारिश के बीच जनजीवन सामान्य, बीएमसी सतर्क, सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर

Aug 20, 2025, 06:34 AM
मुंबई: मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बुधवार मध्यरात्रि से लगातार बारिश जारी है। इसके बावजूद, शहर में जनजीवन सामान्य बना हुआ है। मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, हार्बर रेलवे और 'बेस्ट' बस सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बारिश के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। नगर निगम की टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं। बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। आपात स्थिति में सहायता या जानकारी के लिए बीएमसी के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने को कहा गया है।

इसके अलावा, मुंबई में बारिश के कारण अभी तक किसी बड़े जलभराव या अन्य समस्या की खबर नहीं है। बीएमसी की जल निकासी व्यवस्था और अन्य प्रणालियां पूरी तत्परता से काम कर रही हैं। नगर निगम ने नालों की सफाई, पानी निकासी पंपों और अन्य संसाधनों को पहले से तैयार रखा है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

मुंबई पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे बारिश के दौरान सावधानी बरतें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। बीएमसी ने यह भी कहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रह सकती है।

लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बीएमसी और अन्य प्रशासनिक टीमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं। मुंबई वासियों का सहयोग और सावधानी इस स्थिति में महत्वपूर्ण है।

 

