Mumbai Railway Action : मुंबई में फर्जी ‘बाबा बंगाली’ पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार प्रचार पोस्टर जब्त, एक गिरफ्तार

रेलवे संपत्ति पर अवैध पोस्टर चिपकाने के आरोप में गिरफ्तारी
Feb 19, 2026, 10:56 AM
मुंबई: मुंबई में रेलवे ने फर्जी ‘बाबा बंगाली’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 17 फरवरी को सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की संयुक्त टीम ने रे रोड इलाके में छापेमारी की। यह कार्रवाई एक विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी के आधार पर की गई।

टीम में सूचना प्रौद्योगिकी इकाई, सेंट्रल रेलवे के वरिष्ठ निरीक्षक जी.के. राय, सहायक निरीक्षक पी.के. मिश्रा, वेस्टर्न रेलवे के वरिष्ठ निरीक्षक एस.के. सोनी और अन्य कर्मचारी शामिल थे। संयुक्त टीम ने रे रोड स्थित मीरा अली दरगाह और दरुखाना परिसर में छापा मारा।

छापेमारी के दौरान टीम ने मोहम्मद नाजिर अंदारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से रेलवे स्टेशन, कोच और परिसर में चिपकाने के लिए छपवाए गए लगभग 15 हजार प्रचार पोस्टर बरामद हुए। ये पोस्टर ‘बाबा बंगाली’ के नाम से फर्जी चमत्कार और इलाज का प्रचार करते थे।

पूछताछ में आरोपी ने माना कि उसने रेलवे प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी। फिर भी उसने रेलवे की संपत्ति पर अपने व्यवसाय का प्रचार करने के लिए ये पोस्टर छपवाए और लगवाने की योजना बनाई थी।

इस मामले में वडाला रेलवे पुलिस ने रेलवे अधिनियम की धारा 144, 145(बी), 147 और 166 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत रेलवे संपत्ति पर बिना अनुमति प्रचार, अवैध विज्ञापन और सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने जैसे अपराध आते हैं।

जांच में पता चला है कि पोस्टर छपवाने वाली कंपनी और रेलवे कोच व स्टेशन पर पोस्टर चिपकाने वाले अन्य लोगों की भी इसमें भूमिका है। आरोपी के साथ छपाई एजेंसी के बीच हुए पैसे के लेन-देन और पोस्टर लगाने वाले सहयोगियों की पहचान के लिए जांच जारी है। रेलवे पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी हुई है।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल यात्रियों को गुमराह करती हैं, बल्कि रेलवे संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाती हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

