Mumbai Police Constable Death : पारिवारिक विवाद में पुलिसकर्मी की मौत, पत्नी और बेटा गिरफ्तार

मुंबई में हवलदार की मौत, पत्नी और बेटे पर हत्या का आरोप
Sep 25, 2025, 06:07 AM
मुंबई: पारिवारिक विवाद में पुलिसकर्मी की मौत, पत्नी और बेटा गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस के हवलदार प्रवीण शालीग्राम सूर्यवंशी की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में गहनता से जांच करने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी स्मिता और बेटे प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मई महीने की है। हवलदार प्रवीण सूर्यवंशी का पत्नी और बेटे के साथ सायन पूर्व स्थित प्रतीक्षानगर पुलिस अधिकारी वसाहत में पारिवारिक विवाद हुआ था। झगड़े के दौरान गुस्से में आकर स्मिता और प्रतीक ने प्रवीण को कमरे की खिड़की के कांच पर जोर से धक्का दे दिया। इस धक्के से खिड़की का कांच टूट गया और प्रवीण के दाहिने हाथ की नसें गहराई तक कट गईं। साथ ही उनके सिर पर भी गंभीर चोटें आईं।

उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन आरोप है कि पत्नी और बेटे ने इलाज के लिए कोई मदद नहीं की। खून अधिक बह जाने के कारण प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई।

शुरुआत में वडाला टीटी पुलिस स्टेशन ने इस मामले को आकस्मिक मृत्यु मानते हुए दर्ज किया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर पुलिस को घटना पर संदेह हुआ और बाद में पुलिस ने जब गहनता से पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई।

वडाला टीटी पुलिस ने अब प्रवीण की पत्नी स्मिता और बेटे प्रतीक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच वडाला टीटी पुलिस कर रही है।

एक अन्य कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने 67 वर्षीय बिजनेसमैन की हत्या मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि मृतक व्यवसायी का छोटा बेटा और बिजनेस पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। फरार आरोपी शहनवाज कुरैशी को मुंबई की चारकोप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

 

 

