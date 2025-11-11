Mumbai Police : मुंबई पुलिस ने दो देशी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को दबोचा

मुंबई: मुंबई की पंत नगर पुलिस ने घाटकोपर इलाके में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मध्य प्रदेश के एक 24 वर्षीय युवक को दो देशी पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान अजय कैलास कायता के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 12 नवंबर तक उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

यह गिरफ्तारी अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, खासकर शहर में बढ़ते अपराधों के बीच।

पंत नगर पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। अधिकारी ने कहा, "हमें गुप्त स्रोतों से सूचना मिली थी कि दूसरे राज्य से एक युवक हथियारों की सप्लाई के लिए मुंबई पहुंचने वाला है। हमने तुरंत घाटकोपर बस डिपो के पास, घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोड पर जाल बिछा दिया। संभावित संदिग्धों की निगरानी शुरू कर दी गई।" शाम के समय एक युवक वहां दिखा, जो थोड़ा संदिग्ध लग रहा था।

पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर सघन पूछताछ शुरू की। आरोपी ने अपना नाम अजय कैलास कायता बताया और अपना पता मध्य प्रदेश का निवासी होने का खुलासा किया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से दो देशी पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए। ये हथियार अवैध रूप से तस्करी किए गए प्रतीत हो रहे हैं। आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य सामान की भी तलाशी ली गई, जिसमें कुछ संदिग्ध नंबर और मैसेज मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अजय ने हथियारों के बारे में कुछ खुलासा किया, लेकिन सप्लाई के नेटवर्क के बारे में चुप्पी साधे हुए है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार मुंबई में किसे या किस गिरोह को सप्लाई करने के लिए लाए गए थे। साथ ही, यह भी जांच का विषय है कि आरोपी को ये हथियार किसके माध्यम से मिले। क्या यह किसी बड़े अपराधी सिंडिकेट का हिस्सा है या व्यक्तिगत स्तर पर तस्करी?

