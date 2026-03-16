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Mumbai Property Fraud : फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 37 लाख रुपए की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

एमएचएडीए एजेंट बनकर आरोपी ने फ्लैट दिलाने का झांसा दिया, कई मामलों में पहले भी दर्ज हैं धोखाधड़ी के केस।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 16, 2026, 02:35 PM
मुंबई : फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 37 लाख रुपए की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: कालाचौकी पुलिस ने महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण के फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 37 लाख रुपए ठगने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित को फ्लैट दिलाने का वादा करके बड़ी रकम हड़प ली और बाद में पैसे लेकर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम रूपेश सावंत है, जो कनकवली तालुका के भिरवांडे गांव का रहने वाला है। उसने खुद को महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण का एजेंट बताकर पीड़ित से संपर्क किया।

आरोपी ने पीड़ित को एक फ्लैट दिखाया और कहा कि वह उसे जल्दी आवंटित करवा देगा। इसके बदले में उसने पीड़ित से कुल 37 लाख रुपए ले लिए। लेकिन, बाद में आरोपी ने वही फ्लैट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जब पीड़ित ने फ्लैट के बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने एक और फ्लैट दिलाने का नया वादा किया और कुछ और पैसे भी ले लिए।

जांच में पता चला कि दूसरे फ्लैट के असली मालिक को पीड़ित से कोई रकम नहीं मिली। आरोपी ने पैसे लौटाने का वादा करके अपने गांव भाग गया।

कालाचौकी पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को भिरवांडे गांव से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चार अलग-अलग पुलिस थानों में इसी तरह की ठगी के मामले दर्ज हैं। वह पहले से कई बार धोखाधड़ी के आरोप में फंस चुका है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित को बार-बार झूठे वादे करके भरोसा बनाए रखा और धीरे-धीरे पूरी रकम हड़प ली। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी फ्लैट या प्रॉपर्टी के लिए एजेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जांच कर लें और महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से सत्यापन जरूर करवाएं।

--आईएएनएस

 

 

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