मुंबई में चेकपॉइंट पर मर्सिडीज ने दो पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई में मरीन ड्राइव चेकपॉइंट पर तेज रफ्तार कार से दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह 29 साल के युवक निहाल सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मुंबई में मरीन ड्राइव चेकपॉइंट पर अपनी तेज रफ्तार मर्सिडीज से दो दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद युवक मौके से फरार हो गया था।

अधिकारियों के मुताबिक, रविवार देर रात मरीन ड्राइव पर चेकिंग कर रहे दो दो पुलिसकर्मियों को एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने टक्कर मार दी थी। घायल कांस्टेबल कृष्णकांत मिश्रा और राठौड़ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज बॉम्बे अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है।

पुलिस ने आरोपी की पहचान 29 साल के निहाल सोलंकी के रूप में की है, जो नासिक के पंचवटी का रहने वाला है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों पुलिसकर्मियों ने चेकपॉइंट पर उसकी लग्जरी कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धीमा होने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ा दी और दोनों को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

इसके अलावा, मरीन ड्राइव पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और सोमवार सुबह सोलंकी को नालासोपारा से गिरफ्तार कर लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि सोलंकी अब पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। मामले की जांच चल रही है और आगे के विवरण का इंतजार है।

पिछले साल दिसंबर में, एक मर्सिडीज ने कोस्टल रोड पर एक खंभे को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने बताया था कि इसके कारण सड़क पर दो टैक्सियों की आपस में टक्कर हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में शामिल तीनों वाहनों को नुकसान पहुंचा था और यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम