Mumbai Child Kidnapping : मुंबई में डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: डेढ़ साल की बच्ची के अपहरण व दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया
Feb 16, 2026, 04:59 AM
मुंबई: मुंबई के एमएचबी कॉलोनी पुलिस ने महज डेढ़ साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्ची के पिता का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ दहिसर की एक झुग्गी बस्ती में रहती थी। इस दौरान अचानक परिजनों को बच्ची अपने बिस्तर से गायब मिली, जिसके बाद माता-पिता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत किडनैपिंग का केस दर्ज किया और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि बच्ची को एक सुनसान जगह की ओर ले जाया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी को ट्रैक कर दबोच लिया।

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची को एक नाले के पास से रेस्क्यू किया। बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी, उसके अंगों पर गंभीर चोटें आई थीं। उसे तुरंत पास के सिविक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मुंबई के एक अस्पताल में रेफर कर दिया। अस्पताल में मासूम की इमरजेंसी सर्जरी की गई है। डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल उसकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

इस घटना की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर मामले की गहन और त्वरित जांच के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन से भी संपर्क साधा और सुनिश्चित किया कि बच्ची को देश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल ट्रीटमेंट मिले।

उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, "यह कृत्य मानवता पर कलंक है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह मामले की प्राथमिकता से जांच करे ताकि दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।"

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पेशे से मजदूर है और पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उस पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला चलाया जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

