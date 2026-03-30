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Mumbai Hotel LPG Raid : मुंबई के होटल में अवैध रूप से घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे दो लोग गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने होटल में अवैध एलपीजी सिलेंडरों के मामले में कार्रवाई की।
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Dainik Hawk·
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Mar 30, 2026, 09:13 AM
मुंबई के होटल में अवैध रूप से घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे दो लोग गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई के कालबादेवी इलाके में एक होटल में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा करने और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एलटी मार्ग पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए होटल मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के आधार पर रेशनिंग ऑफिसर ने कालबादेवी इलाके में स्थित लक्ष्मीविलास हिंदू होटल में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान पता चला कि होटल की रसोई में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को बिना किसी वैध लाइसेंस या अनुमति के वाणिज्यिक उपयोग के लिए रखा गया था। मौके से एक खाली सिलेंडर बरामद हुआ जबकि एक भरा हुआ सिलेंडर पहले ही पुलिस के कब्जे में था और थाने में जमा करा दिया गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि होटल मैनेजर प्रकाश हंसाराम पुरोहित (28) सिलेंडरों के लिए कोई वैध दस्तावेज या परमिट नहीं दिखा पाए। वहीं होटल के मालिक हरीश मेहता को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण और आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने मामले में होटल मालिक हरीश मेहता और होटल मैनेजर प्रकाश पुरोहित को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अब इस मामले की पूरी जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल कब से हो रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों और होटल कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट देशों में बनी तनाव की स्थिति के चलते भारत में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजरी बढ़ रही है। कई लोगो सिलेंडरों को ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कुछ होटलों में लोग घरेलू सिलेंडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। इसी के चलते मुंबई में भी एलपीजी की सुरक्षा और नियमन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

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