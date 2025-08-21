Mumbai Hotel Bomb Threat: मुंबई के होटल को मिला बम धमाके का ईमेल, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

मुंबई:मुंबई के एक होटल में बम विस्फोट की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। होटल को मिले ईमेल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। मुंबई पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मुंबई के वरली स्थित 'फोर सीजन' होटल को एक अज्ञात शख्स की ओर से धमकी भरा ईमेल भेजा गया। होटल प्रशासन ने तुरंत मेल की जानकारी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दी। ईमेल में तमिलनाडु पुलिस के लिए यूनियन बनाने की मांग की गई। ईमेल के जरिए 7 आईडीएक्स और आईईडी ब्लास्ट की धमकी दी गई, जिसमें 'फोर सीजन', मुंबई (होटल) के 3 वीआईपी रूम का जिक्र है।

मुंबई का यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है, जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को पिछले एक हफ्ते में कई बार धमकियां मिली हैं। गुरुवार को भी दिल्ली के 6 स्कूलों को धमकी भरे संदेश आए। राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका सेक्टर 5 और प्रसाद नगर इलाके के छह स्कूलों को सुबह-सुबह ये धमकियां मिलीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की कई टीमें स्कूलों में पहुंचीं। प्रारंभिक जांच के अनुसार, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

पिछले महीने मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। बीएसई को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल मिला था। बीएसई को यह ईमेल "कॉमरेड पिनयारी विजयन" नाम की आईडी से मिला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की।

धमकी भरे संदेश में लिखा था, "बीएसई के फिरोज टावर बिल्डिंग में चार आरडीएक्स आईईडी बम रखे गए हैं और ये दोपहर 3 बजे फटेंगे।"

सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर, मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए। तलाशी के बाद पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद, पुलिस ने घोषणा की कि धमकी भरा मेल एक अफवाह थी।