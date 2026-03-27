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Mumbai Hit And Run Case : गोरेगांव में हिट एंड रन मामला, 76 वर्षीय बुजुर्ग को तेज रफ्तार स्कूटर ने मारी टक्कर

गोरेगांव में तेज रफ्तार स्कूटर की टक्कर, बुजुर्ग की हालत नाजुक, आरोपी की तलाश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 27, 2026, 09:25 AM
मुंबई : गोरेगांव में हिट एंड रन मामला, 76 वर्षीय बुजुर्ग को तेज रफ्तार स्कूटर ने मारी टक्कर

मुंबई: मुंबई के गोरेगांव इलाके में हिट एंड रन का एक गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार स्कूटर चालक ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हिट एंड रन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, गोरेगांव पश्चिम स्थित एमजी रोड पर एक 76 वर्षीय बुजुर्ग बाबूलाल चोपड़ा सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक स्कूटर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद स्कूटर चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया, जिससे यह मामला हिट एंड रन में बदल गया।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बुजुर्ग को संभाला और उनके परिवार को सूचना दी। परिवार वाले उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद गंभीर बताई है। बताया जा रहा है कि सिर में गहरी चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है और परिवार के लोग काफी चिंतित हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा अचानक हुआ लेकिन प्राथमिक जांच में यह साफ है कि स्कूटर चालक तेज रफ्तार में था और उसने लापरवाही से वाहन चलाया। टक्कर मारने के बाद रुककर मदद करने के बजाय मौके से भागकर वह फरार हो गया।

फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

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