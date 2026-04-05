Mumbai Police : चोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार, 45 गैस सिलेंडर और 3 बाइक बरामद

मुंबई: मुंबई के पवई इलाके में पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी राज चंद्रकांत कांबले (45) और उसके दो साथियों को हिरासत में लिया गया है।

उनके पास से कुल 45 गैस सिलेंडर और तीन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के विभिन्न इलाकों से चुराई गई थीं।

मुंबई पुलिस ने बताया कि हाल के दिनों में खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के कारण नागरिकों में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर चिंता और अनिश्चितता का माहौल है।

ऐसे समय में, इस तरह की चोरी की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

यह मामला तब सामने आया जब पवई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी की शिकायत दर्ज की गई।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी उसी चोरी की बाइक का इस्तेमाल गैस सिलेंडर चोरी करने के लिए कर रहा था।

इसके बाद पुलिस ने औपचारिक मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की।

पुलिस टीम ने स्थानीय सीसीटीवी फुटेज का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

इसके बाद ठाणे के वर्तक नगर इलाके में छापेमारी की गई, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोटरसाइकिल और 45 गैस सिलेंडर बरामद किए, जो विभिन्न क्षेत्रों से चोरी किए गए थे।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी लंबे समय से ऐसे अपराधों में शामिल था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्य आरोपी राज चंद्रकांत कांबले के खिलाफ मुंबई और अन्य पुलिस थानों में 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पवई पुलिस फिलहाल पूरे गिरोह की जांच कर रही है और गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

--आईएएनएस