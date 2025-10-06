भारत समाचार

Mumbai Bus Accident : टैंपो ट्रैवलर दादर प्लाजा बस स्टॉप पर बस से टकराया, एक की मौत, 6 घायल

मुंबई दादर प्लाजा बस हादसा: एक मृत, छह घायल
Oct 06, 2025, 05:26 AM
मुंबई: टैंपो ट्रैवलर दादर प्लाजा बस स्टॉप पर बस से टकराया, एक की मौत, 6 घायल

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दादर प्लाजा बस स्टॉप के पास शनिवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। टैंपो ट्रैवलर की टक्कर से अनियंत्रित हुई बस ने स्टैंड पर खड़े कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

यह हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ जब प्रवीण नगर डिपो की मातेश्वरी वेट लीज बस वर्ली डिपो से प्रवीण नगर डिपो की ओर जा रही थी।

बस जैसे ही दादर टीटी की दिशा से आकर प्लाजा बस स्टॉप के पास रुकी, उसी वक्त शिवाजी पार्क की तरफ जा रहे टैंपो ट्रैवलर का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। टैंपो ट्रैवलर ने बस के सामने वाले दाहिने टायर को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और वह बाईं ओर फिसलते हुए बस स्टॉप पर खड़े यात्रियों और पैदल चल रहे लोगों से जा टकराई।

इस भीषण टक्कर में 37 वर्षीय शाहबुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों की पहचान राहुल अशोक पाडले (30), रोहित अशोक पाडले (33), अक्षय अशोक पाडले (25) और विद्या राहुल मोटे (महिला) (28) के रूप में हुई है। अन्य दो घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद बस कंडक्टर और पुलिस ने हादसे के शिकार लोगों को तुरंत सायन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने शाहबुद्दीन को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य चार घायलों का इलाज जारी है।

इस भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बस का दाहिना अगला टायर फट गया और सामने की विंडशील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।

घटना की जांच शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। आगे की जांच एवं आरटीओ टेस्ट के लिए बस को वडाला डिपो में खड़ा किया गया है।

घटना की जानकारी पर अधिकारी पोंडे, निरीक्षक शिर्साट (वेट लीज मातेश्वरी) और निरीक्षक चास्कर (वेट लीज मातेश्वरी) मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

 

 

