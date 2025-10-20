Mumbai Fire Accident : मुंबई के कफ परेड इलाके में आग लगने से एक की मौत, तीन घायल

मुंबई: मुंबई के कफ परेड इलाके में कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग पर सोमवार तड़के एक दुखद हादसा हुआ।

एक वन प्लस वन चॉल की पहली मंजिल पर आग लग गई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की फायर ब्रिगेड (एमएफबी) ने तुरंत इसकी सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। आग काफी बड़े क्षेत्र तक फैल चुकी थी। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हादसे में घायल चार लोगों को तुरंत सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) के अनुसार, 15 वर्षीय यश विट्ठल खोत को मृत घोषित कर दिया गया। 30 वर्षीय देवेंद्र चौधरी को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 13 वर्षीय विराज खोत और 25 वर्षीय संग्राम कुर्ने को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बीएमसी की फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, बेस्ट कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस सेवा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। उनकी त्वरित कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया। बीएमसी ने सुबह 6:45 बजे इस घटना का अपडेट जारी किया।

वहीं, पुलिस और फायर ब्रिगेड मामले की जांच कर रही है, ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोगों में इस घटना से दहशत है और प्रशासन से सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग की जा रही है।