Mumbai Drug Bust : मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 11 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने शहर के विभिन्न इलाकों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन में 2 करोड़ 4 लाख रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद की गई, जिसमें 198 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी/म्याऊ म्याऊ), 6.233 किलोग्राम गांजा, 346 ग्राम हेरोइन और 3,460 नशीली गोलियां शामिल हैं।

यह कार्रवाई धारावी, बांद्रा, भायखला, गोवंडी, गोरेगांव, मालवणी, बोरीवली और माहिम जैसे इलाकों में की गई।

एएनसी की आजाद मैदान, बांद्रा, कांदिवली, वर्ली और घाटकोपर यूनिट्स ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

बरामद नशीले पदार्थों में नाइट्रोजेपाम, एल्प्रोजोलम और ट्रामाडोल जैसी नियंत्रित दवाओं की 3,460 गोलियां शामिल हैं।

मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद शहर को नशा मुक्त बनाना और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाना है।

धारावी इलाके में आजाद मैदान यूनिट ने एमडी की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 42 लाख रुपये मूल्य का 140 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया।

बांद्रा यूनिट ने अलग-अलग छापों में दो व्यक्तियों से 849 ग्राम गांजा (21,225 रुपए मूल्य) और 15 ग्राम हेरोइन (6 लाख रुपए मूल्य) जब्त की। वर्ली यूनिट ने भायखला इलाके में 1.182 किलोग्राम गांजा (59,100 रुपए मूल्य) बरामद कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। वहीं, माहिम इलाके से 310 ग्राम हेरोइन (1.24 करोड़ रुपए मूल्य) जब्त की गई।

घाटकोपर यूनिट ने गोवंडी इलाके से 10.4 लाख रुपए से अधिक मूल्य की 3,460 नशीली गोलियां बरामद कीं।

गोरेगांव पूर्व, बोरीवली पश्चिम और मलाड पश्चिम में की गई छापेमारी में 58 ग्राम मेफेड्रोन, 21 ग्राम हेरोइन और 4.202 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।

एएनसी ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है।

मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। एएनसी लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है और शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।