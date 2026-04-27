Mumbai Murder Case : मुंबई में बुज़ुर्ग बहन की हत्या कर शव नाले में फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ़्तार

मुंबई: मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के चलते अपनी बुज़ुर्ग बहन की हत्या कर दी और उसके शव को अंधेरी में एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरोपी जोसेफ थॉमस कोएल्हो (63), जो अंधेरी के मरोल इलाके का रहने वाला है, अपनी 80 वर्षीय बहन ब्लैंच सेक्वेरा के साथ रहता था।

पुलिस के अनुसार, 10 जनवरी की रात भाई-बहन के बीच पारिवारिक मामलों को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान कथित तौर पर कोएल्हो का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपनी बहन को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। धक्के के कारण सेक्वेरा गिर पड़ीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है, तो कोएल्हो ने कथित तौर पर उसी रात मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के परिसर में स्थित एक नगरपालिका नाले में शव फेंककर इस घटना को छिपाने की कोशिश की।

इसके बाद वह घटनास्थल से भाग गया और बाद में अधिकारियों को गुमराह करने के लिए अंधेरी पुलिस स्टेशन में झूठी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई।

यह मामला 24 अप्रैल को सामने आया, जब बीएमसी के कर्मचारियों को अंधेरी ईस्ट में एक नाले की सफाई करते समय एक शव मिला। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए विले पार्ले वेस्ट स्थित कूपर अस्पताल भेज दिया गया। शव काफी सड़-गल जाने के कारण शुरुआत में उसकी पहचान करना मुश्किल था।

हालांकि, आखिर में मृतका की पहचान उसकी चांदी की चूड़ियों और बालियों के जरिए हो गई। पुलिस ने इन चीजों का मिलान उस तस्वीर से किया, जो कोएल्हो ने पहले सहार पुलिस स्टेशन में दी थी, जब उसने अपनी बहन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और बाद में कोएल्हो से भी लगातार पूछताछ की। इस दौरान उसने अपनी बहन को धक्का देकर गलती से मार डालने की बात कबूल कर ली।

पुलिस ने कोएल्हो की पत्नी मारिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्हें अपराध की पहले से जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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