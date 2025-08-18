Mumbai Airport Advisory: मुंबई में खराब मौसम का फ्लाइटों पर असर, एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने सोमवार को भारी बारिश के मद्देनजर यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट के बारे में जानकारी जरूर लें।

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने मुंबई में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है।

एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा, "खराब मौसम और भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण यात्रियों से अनुरोध है कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करके अपनी उड़ानों की स्थिति की जांच करें।"

बयान में आगे कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य समय से थोड़ा पहले एयरपोर्ट पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम आपकी यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

इससे पहले, 17 अगस्त को एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। इंडिगो ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा था कि वे अपने निर्धारित समय से थोड़ा पहले घर से निकलें और एयरपोर्ट पहुंचने में संभावित देरी को ध्यान में रखें।

मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके कारण उड़ानों के समय में बदलाव या देरी संभव है।

आईएमडी ने महाराष्ट्र में 16 से 21 अगस्त के दौरान भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त तक मध्य महाराष्ट्र के कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा हो सकती है।

इस अवधि के दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिजली चमकने और गड़गड़ाहट के साथ-साथ कभी-कभी 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।