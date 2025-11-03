Mumbai Airport Closure: मुंबई एयरपोर्ट के दोनों क्रॉस रनवे 20 नवंबर को छह घंटे के लिए रहेंगे बंद

मुंबई: मानसून के बाद हर साल होने वाली बड़ी रखरखाव योजना के तहत 20 नवंबर को मुंबई हवाई अड्डे के दोनों क्रॉस रनवे नंबर 09/27 और 14/32 बंद रहेंगे।

ये रनवे सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक कुल छह घंटे उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह बंदी पहले से तय रखरखाव कार्यों के लिए रखी है। मानसून की भारी बारिश से रनवे की सतह पर पानी जमा हो जाता है और जगह-जगह दरारें पड़ जाती हैं।

इसी वजह से हर साल मानसून खत्म होने के बाद रनवे की गहन सफाई की जाती है और जरूरी मरम्मत का काम पूरा किया जाता है। इस काम में रनवे की सतह साफ करना, दरारें भरना, नई मार्किंग करना और लाइटिंग व्यवस्था की पूरी जांच शामिल होती है।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने पायलटों को पहले ही नोटिस यानी नोटम जारी कर दिया था। इस नोटिस की वजह से सभी एयरलाइंस को अपनी उड़ानें पहले से प्लान करने का पूरा मौका मिल गया। वे इस दौरान मुंबई के मुख्य रनवे नंबर 09आर/27एल का इस्तेमाल करेंगी। प्रबंधन का मानना है कि पहले से की गई यह सूचना उड़ानों में देरी को काफी हद तक कम कर देगी और यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

मुंबई भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और यहां रोजाना नौ सौ से ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं। छह घंटे की इस बंदी में करीब सौ से डेढ़ सौ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। फिर भी मुख्य रनवे पूरी तरह चालू रहेगा, इसलिए ज्यादातर फ्लाइट्स अपने तय समय पर या मामूली देरी से उड़ान भरेंगी और उतरेंगी।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे 20 नवंबर को मुंबई आने या जाने वाली अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर जरूर जांच लें।