Monsoon Preparedness India : मानसून से पहले की मरम्मत के कार्य के लिए मुंबई हवाई अड्डा 6 घंटे के लिए रहेगा बंद

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर गुरुवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक छह घंटे के लिए उड़ान संचालन निलंबित रहेगा, क्योंकि मानसून से पहले निर्धारित रखरखाव कार्य के लिए इसके दोनों रनवे अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस बंद के कारण रनवे 09/27 और रनवे 14/32 प्रभावित होंगे, जिससे निर्धारित अवधि के दौरान हवाई अड्डा पूरी तरह से बंद रहेगा।

यह रखरखाव कार्य हवाई अड्डे के वार्षिक मानसून तैयारी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मुंबई में भारी बारिश के मौसम के दौरान परिचालन सुरक्षा और सुचारू उड़ान आवागमन सुनिश्चित करना है।

मुंबई हवाई अड्डे का संचालन करने वाली मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) ने कहा कि 1,033 एकड़ में फैले विशाल एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और सुरक्षा के लिए यह काम आवश्यक है।

दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक पर अस्थायी रूप से बंद होने के प्रभाव को स्वीकार करते हुए हवाई अड्डा अधिकारियों ने कहा कि उड़ान कार्यक्रम को पहले से समायोजित करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइंस और सभी प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श लगभग छह महीने पहले शुरू हो गया था।

हवाई अड्डे के संचालक ने कहा, "सीएसएमआईए की व्यापक मानसून आकस्मिक योजना के हिस्से के रूप में, एयरलाइंस और अन्य हितधारकों को सूचित करने के लिए छह महीने पहले ही हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था, जिससे एयरलाइंस को अपने उड़ान कार्यक्रम को काफी पहले समायोजित करने और उचित योजना बनाने में मदद मिली।"

हाल के महीनों में भी हवाई अड्डे पर भारी व्यवधान देखने को मिले हैं। 8 मार्च को कुल 66 हवाई यातायात गतिविधियां रद्द की गईं, जिनमें 32 आगमन और 34 प्रस्थान शामिल थे।

इससे पहले, 3 मार्च को, परिचालन और भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें कुल 107 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 54 आगमन और 53 प्रस्थान शामिल थे। ये व्यवधान पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से जुड़े थे, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा हुई और कई लोग हवाई अड्डे पर फंस गए।

--आईएएनएस