Mumbai Gold Smuggling: मुंबई एयरपोर्ट पर 1.02 करोड़ का सोना जब्त, मोम में छिपाकर की गई थी तस्करी

मुंबई एयरपोर्ट पर 1.02 करोड़ का सोना जब्त, यात्री गिरफ्तार
Aug 27, 2025, 05:03 AM
मुंबई: मुंबई कस्टम्स (एयरपोर्ट कमिश्नरेट) ने 25 अगस्त को ड्यूटी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 कैरेट सोने की तस्करी का मामला उजागर किया। अधिकारियों ने 1075 ग्राम सोने की डस्ट को वैक्स (मोम) में छिपाकर लाए गए चार टुकड़ों को जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1.02 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी यात्री सऊदी अरब के जेद्दाह से मुंबई पहुंचा था। उसे जांच के लिए रोका गया, तो कस्टम अधिकारियों को उस पर संदेह हुआ। जब उसे गहन जांच के लिए अलग ले जाया गया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि आरोपी ने सोने की डस्ट को वैक्स के चार टुकड़ों में भरकर अपने शरीर के अंदर छिपा रखा था। यह एक खतरनाक और जोखिम भरा तरीका है, जिसमें यात्री ने शरीर के अंगों में सोना छिपाया था ताकि वह सुरक्षा जांच से बच सके।

जब्त किए गए चारों टुकड़ों का कुल वजन 1075 ग्राम था। इनकी शुद्धता 24 कैरेट थी, जो सबसे शुद्ध किस्म का सोना होता है। अधिकारियों के अनुसार, इसकी अनुमानित कीमत 1.02 करोड़ रुपए है।

मुंबई कस्टम्स ने आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस तस्करी के पीछे किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ है या नहीं।

मुंबई कस्टम्स ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहें और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि देखें, तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

