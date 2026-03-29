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Mumbai Airport Incident : मुंबई एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

साकीनाका निवासी शांति कोठारी ने मुंबई एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी दी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 07:38 AM
मुंबई एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

मुंबई:  मुंबई के साकीनाका इलाके के रहने वाले शांति कोठारी (58) को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, शांति कोठारी ने मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई 355 में चढ़ने के दौरान जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहा कि "गाजियाबाद वाली फ्लाइट में बम है", जिससे एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की जानकारी तुरंत इमिग्रेशन अधिकारियों और एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों को दी गई। सीआईएसएफ के जवान और अन्य संबंधित विभाग मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कार्रवाई की। यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ में डर और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई।

सहार पुलिस ने इस मामले में शांति कोठारी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस आरोपी के बैकग्राउंड और मानसिक स्थिति की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना बोर्डिंग गेट नंबर 51 के पास हुई, जहाँ शांति कोठारी फ्लाइट में चढ़ने के समय भड़काऊ और डराने वाली बातें कर रहा था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह उस समय गेट नंबर 51 पर ड्यूटी पर था। अपनी जिम्मेदारियों के तहत वह मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कर रहा था और यात्रियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा था। उसने कहा कि अचानक शांति कोठारी द्वारा की गई धमकी ने पूरे गेट पर अफरा-तफरी मचा दी, लेकिन एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया।

अधिकारियों का कहना है कि ऐसे झूठे बम की धमकी देने वाले मामले गंभीर अपराध माने जाते हैं और उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस ने यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों से अपील की है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें ताकि बड़े हादसे को रोका जा सके।

शांति कोठारी को फिलहाल हिरासत में रखा गया है और पुलिस उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह घटना मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए चेतावनी के रूप में देखी जा रही है, और एयरपोर्ट प्रशासन ने अपनी सुरक्षा जांच और निगरानी को और सख्त कर दिया है। जिससे आगे इस तरह की घटना न हो।

--आईएएनएस

 

 

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