Mumbai Customs Action : मुंबई एयरपोर्ट पर चार दिन में 32.70 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद

Nov 26, 2025, 03:22 AM
मुंबई एयरपोर्ट पर चार दिन में 32.70 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद

मुंबई: मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग ने पिछले चार दिन में बड़ी कार्रवाई की है। बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से कुल 32.698 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा (वीड) बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 32.70 करोड़ रुपए है।

विभाग के अधिकारियों ने पहले से मिली खुफिया सूचना और एपीआई आधारित पैसेंजर प्रोफाइलिंग और स्पॉट चेकिंग के दम पर यह कामयाबी हासिल की। कुल सात अलग-अलग मामले बनाए गए। इनमें आठ यात्री पकड़े गए, सभी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कानून 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

सबसे बड़ी खेप 21,799 किलोग्राम की थी, जो चार यात्रियों के सामानों से मिली। बाकी 10,899 किलोग्राम गांजा तीन अन्य मामलों में चार यात्रियों से बरामद हुआ। सभी यात्री अलग-अलग उड़ानों से बैंकॉक से मुंबई आए थे।

गांजे की तस्करी के अलावा सोने की तस्करी के तीन मामले भी पकड़े गए। तीन यात्रियों से कुल 608 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 73.46 लाख रुपए है। सोना अलग-अलग तरीकों से छिपाकर लाया जा रहा था।

मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-3 के कमिश्नर ने बताया कि त्योहारों के मौसम में तस्करी बढ़ने की आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट पर निगरानी और सख्त कर दी गई थी। खुफिया जानकारी और तकनीक के इस्तेमाल से लगातार बड़ी सफलता मिल रही है।

पकड़े गए सभी आरोपी रिमांड पर हैं और पूछताछ जारी है। विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि मुंबई को ड्रग्स और सोने की तस्करी का गेटवे बनने से रोका जा सके।

--आईएएनएस

 

 

