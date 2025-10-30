Mumbai Customs Action : मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा : 4 दिनों में 12 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त, 6 गिरफ्तार

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 25 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच ड्रग तस्करी के चार बड़े मामलों का पर्दाफाश किया। विशिष्ट खुफिया जानकारी और प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई कार्रवाई में कुल 12.418 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) जब्त हुई, जिसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपए है।

एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत 6 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, एक मामले में महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और शराब की तस्करी भी पकड़ी गई। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को झटका है, जो बैंकॉक और शारजाह से माल ला रहा था।

पहला मामला 25 अक्टूबर का है, जिसमें उड़ान संख्या 6ई-1060 से बैंकॉक से मुंबई पहुंचे तीन यात्रियों को रोका गया। चेक-इन ट्रॉली बैग की तलाशी में 6.484 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई। यह मादक पदार्थ बैग के गुप्त कम्पार्टमेंट में छिपाया गया था। यात्रियों ने दावा किया कि वे पर्यटक हैं, लेकिन जांच में तस्करी की पुष्टि हुई। तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई। अधिकारियों ने कहा कि यह कंसाइनमेंट पार्टी ड्रग्स के रूप में बेचा जाना था।

दूसरे मामले में उसी उड़ान (6ई-1060) से दो अन्य यात्रियों को हिरासत में लिया गया। उनके बैग से 3.987 किलोग्राम वीड बरामद हुई। तस्करों ने सामान को फलों के पैकेटों जैसी पैकिंग में छिपाया था। दोनों यात्रियों को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि वे एक ही सिंडिकेट के सदस्य थे।

तीसरा मामला 28 अक्टूबर का है, जिसमें उड़ान संख्या 6ई-1052 से बैंकॉक से आए एक यात्री को पकड़ा गया। उसके चेक-इन बैग से 1.947 किलोग्राम वीड जब्त हुई। यात्री ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन फील्ड टेस्ट में सकारात्मक परिणाम आया। उसे गिरफ्तार कर आगे पूछताछ की जा रही है।

इसी तरह चौथे मामले में प्रोफाइलिंग के आधार पर उड़ान संख्या आईएक्स-252 से शारजाह से मुंबई पहुंचे तीन यात्रियों को रोका गया। तलाशी में 40 एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स, 30 लैपटॉप, 12 शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट बरामद हुए। कुल मूल्य 56.55 लाख रुपए रहा। सामान ट्रॉली बैग में छिपाया गया था। यात्रियों को कस्टम्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

एनसीबी और डीआरआई के साथ समन्वय से जांच जारी है।

--आईएएनएस