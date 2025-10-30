भारत समाचार

Mulund Extortion Case : मुलुंड में हफ्ता वसूली के लिए स्नूकर अकादमी संचालक को धमकाया, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

मुलुंड में स्नूकर अकादमी मालिक से हफ्ता मांगने वाला हिस्ट्रीशीटर गिन्नी गिरफ्तार
Oct 30, 2025, 06:29 AM
मुंबई: मुलुंड में हफ्ता वसूली के लिए स्नूकर अकादमी संचालक को धमकाया, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

मुंबई: मुलुंड पुलिस ने एक स्नूकर अकादमी चलाने वाले व्यक्ति की शिकायत पर हिस्ट्रीशीटर बालबीर सिंह लांबा उर्फ गिन्नी के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है।

आरोपी अकादमी चलाने की इजाजत के बदले हर महीने 10,000 रुपए हफ्ता मांग रहा था। उसने पैसे न देने पर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता मनोहर पाटिल मुलुंड में स्नूकर अकादमी चलाते हैं। उनके मुताबिक, गिन्नी ने कई बार उनसे संपर्क किया और हफ्ता देने के लिए दबाव बनाया। जब पाटिल ने मना किया, तो आरोपी ने हथियार निकालकर डराया। पाटिल ने मुलुंड थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिन्नी एक पुराना अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वह लोकल इलाके में दबंगई दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठता रहा है। शिकायत मिलते ही मुलुंड पुलिस की टीम ने बुधवार को उसके घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, लेकिन जांच जारी है।

गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस हिरासत की मांग करेगी। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329 (चोरी), 308(4) (जबरन वसूली), 351 (आपराधिक धमकी) और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों से इलाके के कारोबारियों में दहशत थी।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी। मनोहर पाटिल ने राहत की सांस ली है और कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उन्हें न्याय मिलेगा। जांच में आरोपी के साथी भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए पूछताछ के बाद और खुलासे होने की उम्मीद है।

बता दें कि मुलुंड इलाका व्यापारियों का केंद्र है, जहां छोटे-बड़े बिजनेस चलते हैं। ऐसे मामलों से कारोबारी डरे रहते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई धमकी मिले तो तुरंत शिकायत करें।

