Mulank 5 Love Life : रोमांस और रोमांच पसंद होते हैं मूलांक 5 वाले लोग, जीवनसाथी संग तालमेल बैठाने में लगता है समय

मूलांक 5 वालों की प्रेम जीवन की चुनौतियाँ और अनोखे संबंध गुण
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 21, 2025, 03:02 PM
नई दिल्ली: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन्मतिथि सिर्फ बर्थ डेट नहीं होती, बल्कि इसी पर व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर और लव लाइफ सब कुछ निर्भर करता है।

किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे यानी मूलांक 5 वाले लोगों की लव लाइफ में उतार-चढ़ाव बहुत आते रहते हैं। इन्हें सच्चा प्यार पाने के लिए जिंदगी में कई संघर्ष करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग प्यार नहीं करते या इनकी चाहत कम होती है, लेकिन इनके प्रेम संबंधों में स्थिरता बनाए रखना मुश्किल होता है। कई बार ये अपने पार्टनर के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं और उतनी ही जल्दी रिश्ते में खटास भी आ जाती है। इसलिए इन्हें अपने प्यार के मामलों में धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है।

मूलांक 5 वाले लोग स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। इन्हें अपने साथी में आजादी और समझ की बहुत जरूरत होती है। अगर उनका पार्टनर बहुत नियंत्रित करने वाला या भावनात्मक रूप से कमजोर हो, तो ये जल्दी तंग आ जाते हैं और रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है।

यही वजह है कि इनका प्यार अक्सर लंबी लड़ाई और इंतजार के बाद ही फलता-फूलता है। इन्हें अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बैठाने में समय लगता है, लेकिन जब इन्हें सही साथी मिल जाता है तो इनका गृहस्थ जीवन बहुत सुखमय और संतुलित बन जाता है।

रिश्तों में अस्थिरता के बावजूद, मूलांक 5 वाले लोग दिल से बहुत प्यार करने वाले होते हैं। वे अपने पार्टनर को खुश देखने के लिए हरसंभव कोशिश करते हैं। इन्हें रोमांस और रोमांच दोनों पसंद होते हैं, इसलिए इनके रिश्ते कभी-कभी थोड़े अटपटे लग सकते हैं। इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण और ऊर्जा होती है, जो लोगों को उनके करीब खींचती है।

मूलांक 5 वाले लोग प्यार में संघर्ष जरूर करते हैं, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति मिलने पर इनका जीवन खुशहाल और स्थिर हो जाता है। इन्हें बस धैर्य और समझदारी के साथ प्यार करने की जरूरत होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुख और संतोष से भर जाता है।

--आईएएनएस

 

 

