Ram Temple Reaction : राम मंदिर में ध्वजारोहण देश के लिए गर्व का पल: मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली: अयोध्या में भव्य राममंदिर के शिखर पर 'ध्वजारोहण' को भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गर्व का पल बताया है। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के लिए आज बहुत गर्व का पल है।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों को पता नहीं कितना और समय इंतजार करना पड़ता। इसलिए यह बहुत खुशी की बात है।"

उन्होंने कहा कि कोर्ट के सर्वसम्मति फैसले के बाद भी मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह न होते तो राम मंदिर बन पाता। इतने कम समय में जो बाधाएं थीं, वे खत्म हो पातीं। इसलिए भी यह पल गौरवपूर्ण करने वाला है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोगों के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को पसंद किया, इसीलिए मतदान करके उनको जिताया था। उनको भी पता था कि वे ही राम मंदिर का निर्माण करा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते तो उनको अभी और राम मंदिर के लिए इंतजार करना पड़ता।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हमेशा से राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा करने में लगे हुए थे। इनका मकसद ही था कि राम मंदिर न बन पाए और हिंदू परेशान होते रहें, लेकिन भाजपा सरकार ने हिंदुओं की बात को समझा था। इसीलिए जनता भाजपा को पसंद कर रही है।

एसआईआर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग अब बीएलओ को डराने में लगे हुए हैं और संवैधानिक प्रक्रिया में रुकावट का काम कर रहे हैं। इन लोगों को यह नहीं पता कि इनको कभी इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। देश के लिए एसआईआर जरूरी है और वह होकर रहेगा।

उन्होंने कहा कि बीएलओ को चुनाव आयोग की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, वो लोग अपना काम शांति से कर रहे हैं। बस कुछ बीएलओ को भड़का कर गुमराह किया जा रहा है। इस तरह का काम विपक्ष पहले भी कर चुका है।

