Mukhtar Abbas Naqvi Statement: मुख्तार अब्बास नकवी ने महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को दी जीत की बधाई

नई दिल्ली: भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीत पर बधाई दी।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया। भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया है कि वो किसी से कम नहीं हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी बिना रूके विजयी पताका फहराते रहें।

उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से कुशासन की एंट्री लाने की कोशिश हो रही है, ताकि रंगदारी की रक्तरंजित राजनीति को धरातल पर उतारा जा सके। लेकिन, अब प्रदेश की जनता इस स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि लोग इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि किस तरह से महागठंबधन ने अपने शासनकाल में लोगों के हितों पर कुठाराघात किया।

भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में मौजूदा समय में सुशासन का राज स्थापित है। अगर किसी को लगता है कि वह अपनी साजिश या झूठे वादों के दम पर प्रदेश में कुशासन का राज पा सकेगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह उसकी गलतफहमी है। प्रदेश में अब कानून का राज ही स्थापित होगा। इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश में लोगों ने कुशासन की नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संबोधन से यह साफ जाहिर होता है कि उनका भाषण लिखने वाला कोई विदेशी है, इसलिए कांग्रेस नेता हमेशा से ही भाषा के तिलिस्म में फंसकर रह जाते हैं। इसी वजह से राहुल गांधी कभी भारत के खिलाफ बोलेंगे, तो कभी भारतीय संविधान के खिलाफ बोलेंगे, तो कभी भारत की शासन-व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे। वैसे भी वह आज की तारीख में किस तरह से हाशिए पर पहुंच चुके हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है।

उन्होंने महागठंबधन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन हाथ या गले मिलाकर नहीं हुआ, बल्कि हाथ मरोड़कर और गले दबाकर हुआ है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि परिवार के प्रतीक्षालय में आप किसी को भी सीएम या पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। इससे वहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ ये लोग अपने परिवार के बीच में ही करते हैं।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन, जो लोग भी इसे राजनीतिक रंग में घोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया हमेशा से ही इस देश में चलती रही है। इसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को लेकर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि वहां पर कानून-व्यवस्था का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी वजह से वहां पर अपराधियों में कानून-व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं है।