Mukesh Sahni Champaran: मुकेश सहनी का ऐलान, चंपारण की अधिकांश सीटों पर वीआईपी उतारेगी उम्मीदवार

मोतिहारी: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही अभी बातचीत जारी हो, लेकिन इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सहनी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार के पूर्वी चंपारण सहित चंपारण के अधिकांश क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी चंपारण की 21 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मोतिहारी विधानसभा सीट भी उनकी पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है।

मुकेश सहनी बुधवार को पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी दौरे पर पहुंचे। एक सप्ताह में यह उनका दूसरा दौरा था। इस बार वे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के वरदहा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानजी के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया और पूजा-अर्चना की।

इस दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वरुण विजय भी मौजूद थे।

प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मुकेश सहनी ने गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "मोतिहारी लोकसभा सीट के अंतर्गत छह विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन कमजोर उम्मीदवार के चलते हार गए। अब हम इन सभी छह विधानसभा सीटों पर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। इस बार पूरी ताकत और संसाधन के साथ चुनाव में उतरेंगे और जीतकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।"

सहनी ने आगे कहा कि चंपारण में वीआईपी पार्टी की अच्छी पकड़ है। उन्होंने दावा किया, "चंपारण में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस बार हम ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो जीत के बाद विधानसभा में मजबूती से आपकी आवाज उठाएंगे।"

मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी सहनी ने बेबाकी से कहा कि अगर दरभंगा और चंपारण को संभाल लिया जाए तो बिहार में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, "दरभंगा में हम खुद हैं और चंपारण में आप सब हमारे साथ हैं। अगर ये दोनों जगह मजबूत हो गईं, तो हमें बिहार में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है।"