Mritunjay Tiwari Statement : डबल इंजन सरकार के रहते बिहार का भला नहीं हो सकता: मृत्युंजय तिवारी

पटना: राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में गुंडाराज कायम हो गया है, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए दिनदहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है।

मृत्युंजय तिवारी ने जनता दल (यूनाइटेड) नेता नीरज कुमार के उस बयान पर भी जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर ही अपराध का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया था।

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार में अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं और सरकार के लोग तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप लगाने वाले लोगों को उन्होंने निकम्मी सरकार का कुपात्र बताया।

पटना में आईएएनएस से बातचीत के दौरान राजद नेता ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार के रहते बिहार का भला नहीं हो सकता है, इसीलिए सारा दोष तेजस्वी यादव पर डाला जा रहा है। इस सरकार में अपराधी घर में घुसकर गोली मारते हैं। अपराधियों के तांडव से बिहार थरथरा रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। बिहार से एनडीए सरकार का जाना तय है।

दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच विवाद की चरम सीमा पर पहुंच गया है। मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट मैच से जनता में काफी नाराजगी है। जनता की भावना का सम्मान होना चाहिए। जनता जवाब चाह रही है और जवाब मिलना चाहिए।

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने ऐतराज जताया है। नेताओं का मानना है कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है, ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए।