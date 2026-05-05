CM Mohan Yadav Inspection : सीएम मोहन यादव ने गेहूं खरीदी का किया औचक निरीक्षण

भोपाल: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का सिलसिला जारी है, यह व्यवस्था दुरुस्त हो इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। उसी क्रम में वह मंगलवार को उज्जैन जिले के नागझिरी खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने की बात कही।

सीएम मोहन यादव उज्जैन की सेवा सहकारी संस्था दताना के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र पहुंचे,जहां उन्होंने केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुविधा संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

इसके अलावा उन्होंने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने का भी फैसला किया। वेयरहाउस की क्षमता बढ़ने से गेहूं को बेमौसम बारिश से बचाया जा सकेगा। इससे पहले सीएम यादव शाजापुर और खरगोन में भी गेहूं उपार्जन का आकस्मिक दौरा कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मैं यहां गेहूं उपार्जन केंद्र पर आया हूं। हमने पूर्व में घोषित किया है कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाई है। गेहूं उपार्जन लगातार चल रहा है। मुझे बताया गया है कि हर जगह हमारी खरीदी सहज और सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगाकर हमने किसानों के साथ अपनी भावना व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि अब नियमित अंतराल से सात दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है। इस बीच लोगों का माल ढुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में तौल कांटे भी बढ़वाए गए हैं। सरकार ने सुविधाएं भी बढ़ाई हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे बताया गया था कि वेयरहाउस के अंदर अगर क्षमता बढ़ा दें तो बारिश के मौसम में काफी लाभ होगा। आज हमने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह साल किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा प्रयास है कि किसानों को सब प्रकार की सुविधा मिले।

उन्होंने कहा कि सोमवार तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है। कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है। गेहूं उपार्जन की रोज मॉनिटरिंग हो रहे हैं। गेहूं के साथ चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है।

--आईएएनएस