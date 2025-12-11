Nawada Rail Development : सांसद विवेक ठाकुर ने रेलवे मंत्री से की मुलाकात, क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेता और नवादा लोकसभा क्षेत्र के सांसद विवेक ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने नवादा क्षेत्र में रेल संपर्क और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। सांसद ने क्षेत्र की जनता की लंबित मांगों को मंत्री के सामने रखा और जल्द समाधान का अनुरोध किया।

मुलाकात में विवेक ठाकुर ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए नवादा-बरबीघा-पटना रेलखंड पर एक नई ट्रेन चलाने की मांग की। साथ ही इस रूट पर चल रही नवादा-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में पांच अतिरिक्त कोच जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने तिलैया जंक्शन के पास पीट लाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि यह ट्रेनों के संचालन में मदद करेगा। राजगीर-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन को तिलैया जंक्शन तक बढ़ाने और बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस को तिलैया-नवादा-वारिसलीगंज-शेखपुरा होते हुए किऊल जंक्शन तक विस्तार करने का अनुरोध भी किया।

इसके अलावा सांसद ने कुसुंभा बिहार हॉल्ट पर नवादा-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन का ठहराव शुरू करने की मांग उठाई। शेखपुरा के कुसुंभा बेलदरिया में रेलवे गेट नंबर 13 से पोल नंबर 35/27 तक रेल लाइन के किनारे लोगों की सुविधा के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा। नवादा के नारदीगंज प्रखंड के गांव नंदपुर (चमरुआ) के पास नया रेलवे हॉल्ट स्टेशन बनाने की मांग की। ओड़ो जगदीशपुर स्टेशन पर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव और स्टेशन के पास बस्ती बिगहा-सैदपुर सड़क पर अंडरपास की जगह लाइट रोड ओवर ब्रिज बनाने का आग्रह किया।

विवेक ठाकुर ने नवादा के पुराने रेलवे स्टेशन के खाली परिसर का उपयोग अतिथिशाला, कैंटीन, जलपान गृह और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाओं के लिए करने का सुझाव दिया। उन्होंने दो नई रेल लाइनों के निर्माण की भी मांग की। पहली लाइन नवादा से रोह, कौआकोल, सिकंदरा होते हुए मल्लेपुर (जमुई) तक और दूसरी नवादा से ककोलत जलप्रपात, गोविंदपुर, सतगावां होते हुए गिरिडीह तक।

सांसद ने पहले दी गई अपनी मांगों पर भी मंत्री का ध्यान खींचा और कहा कि इन प्रस्तावों से विकसित नवादा का सपना साकार होगा। उनका संकल्प है कि हर गांव और हर क्षेत्र तक रेल सुविधा पहुंचे और यात्रियों की सुविधाओं में लगातार सुधार हो। रेल मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। यह मुलाकात नवादा क्षेत्र के रेल विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस