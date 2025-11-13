भारत समाचार

MP Tech Conclave : सीएम मोहन यादव अंतरिक्ष नीति का करेंगे अनावरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार और निवेश पर जोर

Nov 13, 2025, 06:23 AM
इंदौर: इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0' का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन योदव गुरुवार को इस आयोजन में भाग लेंगे। वे अंतरिक्ष नीति का अनवारण करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर 'मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0' की के बारे में बताया। सीएम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस कनक्लेव में भाग लेंगे। सरकार इसका आयोजन मध्य प्रदेश को प्रौद्योगिकी, नवाचार और निवेश के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से कर रही है।

राज्य सरकार के अनुसार, यह आयोजन राज्य की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मध्य प्रदेश टियर-2 भारतीय तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सके। कॉन्क्लेव के दौरान, मुख्यमंत्री यादव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तैयार की गई राज्य की नई नीति का अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य उज्जैन को अंतरिक्ष नवाचार के लिए भारत के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

इससे पहले बुधवार को सरकार ने बताया था, यह मसौदा नीति इन-स्पेस के तहत राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुधारों के अनुरूप है, जो उपग्रह डिजाइन, प्रक्षेपण सेवाओं और रिमोट सेंसिंग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देती है। सरकार ने कहा, "पिछले छह महीनों में, मध्य प्रदेश ने नवाचार, बुनियादी ढांचे और निवेश के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ड्रोन तकनीक के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।"

मुख्यमंत्री यादव निवेश और सहयोग के नए अवसरों की तलाश के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। वह नए उद्योगों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे और भूमि आवंटन पत्र भी सौंपेंगे।

यह कार्यक्रम नीति, लोगों और प्रगति के एकीकरण का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि कैसे मध्य प्रदेश नवाचार-संचालित समावेशी विकास के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है।

--आईएएनएस

 

 

