Mukesh Rajput Diwali : भाजपा सांसद ने जनपदवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं, शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील

फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सांसद मुकेश राजपूत ने रविवार को कादरी गेट थाना क्षेत्र में आईटीआई चौराहा पर स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं।

उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश लोगों का कल्याण करेंगे और धन-धान्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी दृष्टि से लोगों को संपन्न करेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल की दीपावली और दिव्य भव्य होगी। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी कम करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी कम होने से दुकानदारों की बिक्री बढ़ी है और उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता बढ़ी है। होलसेलरों का माल दोगुना, तीन गुना बिका है और हमारी फैक्ट्रियां माल का उत्पादन ज्यादा कर रही हैं। नौजवानों और बेरोजगार लोगों को इससे रोजगार मिला है।

इससे पहले भाजपा सांसद ने जनपद की बायोडीजल रिफाइनरी में लगी भीषण आग के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। सांसद मुकेश राजपूत रविवार को दोपहर बाद फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता और आर्थिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक जितेंद्र सिंह के साथ फैक्ट्री मालिक से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के अंदर जाकर भी देखा। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से आग लगने के कारण और नुकसान की जानकारी ली।

बता दें कि शनिवार की शाम 6:30 बजे बायोडीजल की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जहां दमकल की टीम और सेना की टीम ने आग पर काबू पाया था। करीब 18 टैंकरों के पानी का प्रयोग किया गया था। इस दौरान 3 घंटे आग बुझाने में लगे थे। वहीं दिल्ली-फर्रुखाबाद मार्ग भी बंद रहा था। आग बुझ जाने के बाद आवागमन शुरू हो गया था। रविवार की सुबह आसपास के लोग घटना को देखने पहुंचे। इस दौरान फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा रहा।