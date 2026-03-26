भारत समाचार

Hanuman Lok Project : सीएम 26 मार्च को छिंदवाड़ा में 'हनुमान लोक प्रोजेक्ट' का करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे छिंदवाड़ा में हनुमान लोक परियोजना का उद्घाटन।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 26, 2026, 02:51 AM
मध्‍य प्रदेश: सीएम 26 मार्च को छिंदवाड़ा में 'हनुमान लोक प्रोजेक्ट' का करेंगे उद्घाटन

छिंदवाड़ा: मुख्यमंत्री मोहन यादव 26 मार्च को रामनवमी के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से विकसित हनुमान लोक परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

लगभग 30 एकड़ में फैला यह कॉरिडोर राज्य में एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

यह प्रोजेक्ट मौजूदा जाम सवाली हनुमान मंदिर का विस्तार है,जो आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपराओं के संयोजन से निर्मित की जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी आधारशिला रखी थी।

कई चरणों में निर्मित होने वाली इस विशाल धार्मिक परियोजना में भगवान हनुमान की कई मूर्तियां और आकृतियां शामिल होंगी, जिनमें पहले प्रांगण में उनके बाल रूप की एक मूर्ति भी होगी।

राज्य सरकार की ओर से 2023 में परियोजना की घोषणा के दौरान जारी किए गए खाके (ब्लूप्रिंट) के अनुसार, पवित्र रामटेकरी पर्वत की परिक्रमा के लिए एक संजीवनी पथ भी विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा और नवगठित पांढुर्ना जिले के अपने दौरे के दौरान 506.29 करोड़ रुपये की लागत वाली 100 से अधिक पूर्ण विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।

इस कार्यक्रम में, वे एक ही क्लिक के ज़रिए पूरे राज्य में 'संबल योजना' और विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित करेंगे।

उद्घाटन किए जाने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स में 69.49 करोड़ रुपये की लागत से बना 'मध्य प्रदेश भवन विकास निगम' का कार्यालय, नवगठित जिले पांढुर्ना में 'कलेक्टर कार्यालय', 'जिला अस्पताल' और 'पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय' शामिल हैं।

ये संस्थान जिले में प्रशासनिक, स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था सेवाओं को मजबूत करेंगे, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में छिंदवाड़ा जिले से अलग करके पांढुर्ना को आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश का 55वां जिला घोषित किया गया था। प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए पांढुर्ना और सौंसर तहसीलों का विलय करके इसका गठन किया गया था।

--आईएएनएस

 

 

ChhindwaraHanuman Lok ProjectMadhya PradeshChief MinisterPandurna DistrictDevelopment ProjectsReligious tourism

Related posts

Loading...

More from author

Loading...