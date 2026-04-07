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Mohan Yadav Book Launch : सीएम मोहन यादव ने मुस्तफा आरिफ की लिखी किताब ‘गीता भारती’ का विमोचन किया

मुस्लिम लेखक की गीता पर किताब लॉन्च, सीएम ने बताया एकता का प्रतीक
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Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 03:41 AM
मध्य प्रदेश: सीएम मोहन यादव ने मुस्तफा आरिफ की लिखी किताब ‘गीता भारती’ का विमोचन किया

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन के रहने वाले मुस्लिम लेखक मुस्तफा आरिफ की लिखी किताब गीता भारती का लोकार्पण किया।

भोपाल में अपने घर पर किताब रिलीज करने के बाद सीएम मोहन यादव ने लेखक की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि ऐसे काम अलग-अलग समुदायों के बीच सामाजिक मेलजोल और आपसी समझ को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सीएम ने आगे कहा कि भगवद गीता की शिक्षाएं यूनिवर्सल हैं और धार्मिक सीमाओं से परे हैं।

उन्होंने कहा कि जब किसी दूसरे धर्म का लेखक ऐसे पवित्र ग्रंथ को भक्ति और समझ के साथ समझाता है, तो यह एकता और साझी विरासत का एक मजबूत संदेश देता है।

इस किताब में भगवद गीता के श्लोकों को एक अनोखे साहित्यिक फॉर्मेट में पेश किया गया है। जहां असली संस्कृत श्लोकों को हिंदी काव्यात्मक 'मुक्तक' स्टाइल में समझा और प्रस्तुत किया गया है, जिससे वे आम लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाते हैं।

लेखक मुस्तफा आरिफ ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया और कहा कि गीता भारती लिखने के पीछे उनका मकसद सांस्कृतिक दूरियों को कम करना और गीता की दार्शनिक शिक्षाओं को आम पाठकों के करीब लाना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान पूरी इंसानियत का है और इसे किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

उन्होंने बताया कि भगवद् गीता के 700 संस्कृत श्लोकों पर आधारित 786 हिंदी मुक्तकों के रूप में किताब सामने आई है।

उन्होंने बताया कि पवित्र कुरान की 6,666 आयतों पर आधारित 10,000 हिंदी श्लोक लिखने के बाद, ईश्वरीय प्रेरणा ने उन्हें ‘कर्म’ की फिलॉसफी पर आधारित धार्मिक ग्रंथों की ओर गाइड किया। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवद् गीता में ‘कर्म’ की फिलॉसफी ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। आरिफ ने कहा कि हिंदू और इस्लामी धर्मग्रंथों में कई समानताएं हैं, दोनों ही ईश्वरीय प्रेरणा पर जोर देते हैं।

--आईएएनएस

 

 

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