Mohan Yadav Holi Message : मध्य प्रदेश में आत्मीयता और सौहार्द से मनाएं त्यौहार : सीएम मोहन यादव

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से हर त्यौहार आत्मीयता और सौहार्द से मनाने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेशवासियों को होली की बधाई और मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि यह उत्सव हर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि के नए रंग बिखेरे और समाज में सद्भाव-सकारात्मकता और एकता का रंग सदा चटक रहे यही कामना है।

मुख्यमंत्री ने सभी से आत्मीयता और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होली मिलन समारोह में उड़ते रंग, गुलाल और पुष्प वर्षा के बीच, ब्रज-बरसाने के होली गीतों, पारंपरिक संगीत और मयूर नृत्य के साथ उल्लास और उमंग से सराबोर वातावरण में सभी ने शालीनता के साथ पर्व का आनंद लिया।

उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर आए संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वरिष्ठ और गणमान्य नागरिकों का अभिवादन किया और सभी आगंतुकों पर पुष्प वर्षा एवं गुलाल उड़ाकर मेजबान के रूप में सबका स्वागत किया। उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को गुलाल लगाया और पारम्परिक वाद्ययंत्रों के साथ उनके सुर में सुर भी मिलाया।

मुख्यमंत्री निवास में होली पर्व पर आयोजित मिलन समारोह में सभी को गुजिया, बालूशाही, ठंडाई सहित कई परंपरागत व्यंजन परोसे गए।

--आईएएनएस