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Mohan Yadav Speech : सीएम मोहन यादव ने जन्मदिन पर उज्जैन एआईआर से प्रदेश को किया संबोधित, सिंहस्थ की योजनाओं पर चर्चा

सीएम मोहन यादव ने उज्जैन AIR से जन्मदिन पर जनता को संदेश दिया।
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Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 02:53 AM
सीएम मोहन यादव ने जन्मदिन पर उज्जैन एआईआर से प्रदेश को किया संबोधित, सिंहस्थ की योजनाओं पर चर्चा

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को अपने 61वें जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन में हाल ही में स्‍थापित अखिल भारतीय रेडियो (एआईआर) स्टेशन से एक संदेश दिया।

सीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए की कि वे इस धार्मिक नगरी में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 को एक भव्य और विश्व-स्तरीय आयोजन बनाएंगे।

अपने गृह जिले के लोगों को संदेश देते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर के पवित्र शहर में आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से जुड़कर उन्हें खुशी हुई है। बाद में संदेश को राज्य भर के 17 अन्य केंद्रों से प्रसारित किया गया।

गौरतलब है कि उज्जैन में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का आधिकारिक उद्घाटन 26 नवंबर, 2025 को किया गया था।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि वैश्विक मंच पर सनातन संस्कृति की समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए, राज्य सरकार सिंहस्थ 2028 को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "सरकार शिप्रा नदी को साफ रखने और इसके निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने, नदी तट विकसित करने और केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल जैसी प्रमुख नदी-जोड़ परियोजनाओं के माध्यम से जल संकट को दूर करने के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम कर रही है।"

उन्होंने कहा कि 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाकर सरकार का उद्देश्य सिंचाई के विस्तार और कृषि मशीनीकरण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देना है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से, 'भगोरिया' को एक राजकीय उत्सव और लोक-पर्व का दर्जा प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। उन्‍होंने 'प्रोजेक्ट चीता'पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी के रूप में उभर रहा है।

अपने संबोधन का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि एक विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर का सफर एक सामूहिक प्रयास है, जिसे उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और जनता के विश्वास से मजबूती मिली है।

--आईएएनएस

 

 

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