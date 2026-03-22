Madhya Pradesh Politics : भाजपा महिला मोर्चा ने नए पदाधिकारियों की घोषणा की

भोपाल: मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए नए राज्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की।

राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष अश्विनी परांजपे राजवाडे ने इन नियुक्तियों की घोषणा की।

राज्य भर में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों में कई पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

प्रमुख नियुक्तियों में जबलपुर से नीलिमा शिंदे, पन्ना से आशा गुप्ता, देवास से माया पटेल, शहडोल से शालिनी सरावगी, बड़वानी से अंजना पटेल, अशोकनगर से विभा श्रीवास्तव, और सागर से सुप्रीति जाडिया सहित अन्य उपाध्यक्ष शामिल हैं।

महासचिव सिवनी से ज्योति सिंह राजपूत, सतना से सपना वर्मा और राजगढ़ से मोना सुस्तानी हैं।

मंत्रियों में मंडला से शशि पटेल, जबलपुर से सुख्बू गुप्ता, डिंडोरी से रीना डोडिया, बैतूल से ममता मालवीय, जबलपुर से अंजलि रायजादा, खंडवा से चारुलता यादव, सिंगरौली से सीमा जायसवाल, और उज्जैन से प्रमिला यादव शामिल हैं।

कोषाध्यक्ष इंदौर से सीए निधि बेंग और जबलपुर से अर्चना अग्रवाल हैं। सह कोषाध्यक्ष रीवा से पूर्णिमा तिवारी हैं।

कार्यालय मंत्रियों में भोपाल से भावना सिंह और विमला तिवारी के साथ-साथ नर्मदापुरम से ललिता पुरिया शामिल हैं।

मीडिया प्रभारी खंडवा से हर्षा ठाकुर, सतना से प्रियंका उरमलिया और नरसिंहपुर से स्मृति जैन हैं।

सोशल मीडिया प्रभारियों में जबलपुर से सारिका उपाध्याय और भोपाल से भयानी सिंह ठाकुर शामिल हैं।

आईटी प्रभारी इंदौर से सुप्री सुधा सूर्यवंशी, भोपाल से रश्मी पांडे और जबलपुर से किरण भटोरिया हैं।

नीति एवं अनुसंधान प्रभारियों में भोपाल से साध्वी भारद्वाज, सीधी से सुमन सिंह और सागर से इंदु चौधरी शामिल हैं।

प्रशिक्षण प्रभारी इंदौर नगर से शिवानी अदासपुरकर, नरसिंहपुर से वंदना आर्य और शाजापुर से वेताना शर्मा हैं।

इन नियुक्तियों का उद्देश्य हर स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाना और महिला मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाना है।

नवंबर 2025 में पदभार संभालने के बाद से, राज्य भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने लाडली बहना योजना जैसी महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजनाओं और जमीनी स्तर पर लामबंदी पर जोर दिया है।

--आईएएनएस