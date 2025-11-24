SIR Campaign MP : मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता एसआईआर को जन अभियान बनाएं: हितानंद

सागर: मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अभियान जारी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो रही हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस अभियान को जन अभियान बनाएं।

एसआईआर अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक संवैधानिक प्रक्रिया होने के साथ-साथ लोकतंत्र की सुरक्षा, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़े और कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण केवल चुनावों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है।

भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि एसआईआर केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाला जन-अभियान है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर जनता को जागरूक करना होगा और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

उन्होंने बताया कि यह अभियान चार दिसंबर तक चलेगा और इस अवधि में जिले के सभी मंडल और बूथ समितियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़ें। इसके साथ ही विवाह के बाद परिवार में शामिल हुए नए सदस्यों के नामों को जोड़ना भी आवश्यक है, जिससे कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए।

हितानंद ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में दो स्थानों पर दर्ज है या वह बाहरी क्षेत्र का है, तो इस पर आपत्ति दर्ज कराकर सूची को शुद्ध किया जाए। उन्‍होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी केवल नाम जोड़ने की नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्ठा के साथ संपन्न कराने की है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान में लापरवाही लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी और समर्पण के साथ अभियान को सफल बनाना चाहिए। बूथ स्तर पर घर-घर संपर्क कर फॉर्म भरवाने में सहयोग, दस्तावेजों की जानकारी तथा शंकाओं का समाधान करना कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण दायित्व है। बैठक में सागर जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी सहित जिले के पार्टी पदाधिकारी एवं एसआईआर टोली के सदस्यगण उपस्थित रहे।

--आईएएनएस