Motihari Arms Seizure : चुनाव से पूर्व मोतिहारी में बड़ी संख्या में हथियार बरामद, दंपति गिरफ्तार

मोतिहारी: मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गोविंदगंज थाना क्षेत्र के एक घर में कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ हैं। पुलिस ने इस मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढिया गांव में एक घर में बड़ी संख्या में हथियार छिपाए गए हैं। इसी सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी, अरेराज डीएसपी और चकिया डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद करीब 200 से अधिक पुलिसबल के साथ रढिया गांव स्थित उपेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी की गई।

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने शनिवार को बताया कि चार घंटे तक चले इस तलाशी अभियान में वहां से पुलिस को एक कार्बाइन, एक राइफल, तीन पिस्टल, एक देसी कट्टा, सौ से अधिक गोलियां, दो लाख रुपए से अधिक नकदी और कई शराब की बोतलें मिलीं।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने उपेंद्र सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उपेंद्र पिछले 20 वर्षों से कश्मीर में पेंटर का काम करता था और एक सप्ताह पहले ही घर लौटा था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हथियार रखने का मकसद क्या था? संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

इधर, मोतिहारी के छौड़ादानो थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर एक हुंडी कारोबारी संजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके घर से बड़ी मात्रा में भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक यहां से करीब 2.79 लाख भारतीय मुद्रा और 2.84 लाख नेपाली रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

