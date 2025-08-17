Moti Nagar Accident: आरोपी थार चालक गिरफ्तार, शराब के नशे में लौट रहा था घर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के मोतीनगर इलाके में एक तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई थी। घटना के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया था। अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार देर रात थार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मोती नगर इलाके में बाइक सवार को कुचलने वाले थार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी शनिवार देर रात हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान अमरिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो पश्चिम दिल्ली का रहने वाला है।

शुक्रवार देर रात आरोपी अमरिंदर एक पार्टी से शराब पीकर अपने घर लौट रहा था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसी दौरान यह सड़क हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि थार गाड़ी पहले ही मौका-ए-वारदात से बरामद की जा चुकी है।

बता दें कि शनिवार को पश्चिमी जिला के डीसीपी विचित्र वीर ने बताया था कि मोती नगर थाने में 15-16 अगस्त की रात को एक दुर्घटना की सूचना मिली थी। इस दुर्घटना में एक बाइक को थार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में बाइक सवार भिक्षु लाल की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद, थार वाहन का चालक मौके से भाग गया था, जिसे पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई थीं।

पुलिस के अनुसार मृतक अजय उर्फ भिक्षु लाल मूलरूप से यूपी का रहने वाला है और दिल्ली में प्रेम नगर में रहता था। रात्रि में किसी परिचित से मिलने आचार्य भिक्षु अस्पताल गया था। वह सड़क किनारे बाइक के साथ खड़ा था। तभी तेज रफ्तार थार कार आई और पल्सर बाइक में टक्कर मार दी और कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई थी।

मृतक के परिजनों ने पहले ही आरोपी पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उसकी गाड़ी से शराब की बोतलें मिली हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है।