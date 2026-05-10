Mother's Day 2026 : समाज की नैतिक और मानवीय चेतना के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण : सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: मदर्स डे के अवसर पर देश के कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए माताओं के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। नेताओं ने मां को त्याग, ममता, संस्कार और शक्ति का प्रतीक बताते हुए उनके योगदान को समाज और जीवन की सबसे बड़ी ताकत बताया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि मां केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि वात्सल्य, त्याग, संस्कार और अटूट स्नेह की वह शक्ति हैं, जो जीवन को दिशा और संवेदना प्रदान करती हैं।

उन्होंने लिखा, "समाज की नैतिक और मानवीय चेतना के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। रेखा गुप्ता ने सभी माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां का स्नेह, धैर्य और समर्पण हमारी संस्कृति और समाज की सबसे बड़ी ताकत है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "ममता, त्याग, असीम करुणा और निस्वार्थ प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति समस्त माताओं को 'मातृ दिवस' की अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। मां का पवित्र वात्सल्य और आशीर्वाद जीवन की वह अलौकिक शक्ति है, जो हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन कर हमें हर परिस्थिति में अजेय साहस और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'मातृ देवो भवः' का जिक्र करते लिखा कि मां केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, ममता और असीम शक्ति का स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि मां का स्नेह जीवन को दिशा, संस्कार और संबल प्रदान करता है। उन्होंने समस्त मातृशक्ति को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं और सादर नमन किया।

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मां ही पहली गुरु, पहली मित्र और ईश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप होती हैं। उन्होंने कहा कि मां का स्नेह, त्याग और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सम्राट चौधरी ने सभी माताओं के स्वस्थ, सुखी और सम्मानित रहने की कामना करते हुए मातृ दिवस की शुभकामनाएं दीं।

राजस्थान के सीएमओ कार्यालय की ओर से 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया कि 'मां' केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि संस्कार, शक्ति और स्नेह का सबसे मजबूत स्वरूप है। आइए, मातृ दिवस के इस पावन अवसर पर, हम सभी मातृ शक्ति के त्याग, समर्पण और ममता को नमन करते हुए, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें।

--आईएएनएस