नई दिल्‍ली: मंगोलिया के राजदूत गनबोल्ड डंबजाव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्‍मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि पीएम मोदी के नेतृत्‍व में भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आगे भी कई उपलब्धियां हासिल करेगा।

मंगोलिया के राजदूत गनबोल्ड डंबजाव ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा कि मैं मंगोलिया की जनता की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विशेष रूप से खुशी है कि आज हमने अपनी माताओं के नाम पर वृक्षारोपण करके उनका जन्मदिन मनाया। गुरुवार सुबह मुझे अपनी मां के नाम पर एक वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उन्‍होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। उन्होंने भारतीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 37 से ज्‍यादा पहल शुरू की हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी सुधार जैसे कार्यक्रमों ने भारतीय लोगों और व्यवसायों, दोनों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।

मंगोलिया के राजदूत ने कहा कि इन सभी उपलब्धियों के आधार पर दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को एक वैश्विक नेता के रूप में पहचानती है। मुझे उम्मीद है कि उनकी दूरदर्शिता के साथ भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आगे भी कई उपलब्धियां हासिल करेगा।

डंबजाव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम मंगोलिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हालांकि हमारे द्विपक्षीय संबंध कई शताब्दियों से चले आ रहे हैं। दोनों देशों की समृद्ध विरासत और इतिहास रहा है।

उन्‍होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की ऐतिहासिक यात्रा ने हमारे संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया है, जिससे हमें अपने संबंधों को और मजबूत और गहन बनाने के व्यापक अवसर मिले हैं। हमारा सहयोग अब केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। उन्‍होंने कहा कि सहयोग के सभी द्वार खुले हैं। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों में वृद्धि को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अधिकांश मंगोलों के लिए, भारत बुद्ध की भूमि है और कई मंगोल तीर्थयात्राओं के लिए भारत आते हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में मंगोल छात्र छात्रवृत्ति पर भारत में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों के बीच संबंध और भी मजबूत होते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व को देखते हुए मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अग्रणी परियोजना, तेल रिफाइनरी, अब विकास और निर्माण के अधीन है।

उन्‍होंने विश्‍वास जताते हुए कहा कि मंगोलिया भारतीयों के लिए अगले प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनेगा। मुझे उम्मीद है कि मंगोलिया और भारत के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही शुरू होंगी। यात्रा में लगभग 5 घंटे लगेंगे, जिससे यह बहुत सुविधाजनक होगी। मेरा मानना ​​है कि मंगोलिया प्राकृतिक खनिजों से समृद्ध है और मुझे विश्वास है कि खनिज क्षेत्र में लगे भारतीय व्यापारियों को मंगोलिया में आकर्षक अवसर मिलेंगे।

डंबजाव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैं मंगोलियाई पक्ष की ओर से भारतीय वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, मशीनरी, कपड़ा उत्पाद और कई अन्य वस्तुओं से जुड़े अवसरों में हमारी रुचि व्यक्त करता हूं, जो हमारे द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हम इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। आने वाले महीने में इन संबंधों को मजबूत करने के लिए मंगोलिया और भारत के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के बीच एक व्यापार मंच का आयोजन किया जाएगा।