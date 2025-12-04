भारत समाचार

Illegal Immigrants : एसआईआर को एफआईआर समझ रही कांग्रेस: मोहसिन रजा

मोहसिन रजा का बयान—घुसपैठियों की पहचान यूपी की सुरक्षा के लिए आवश्यक
Dec 04, 2025, 03:52 AM
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर वरिष्ठ भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास और सुरक्षा को लेकर समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। इसी दौरान घुसपैठियों पर भी चर्चा हुई। देश और प्रदेश की सुरक्षा को लेकर उन्हें चिन्हित करना जरूरी है।

मोहसिन रजा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें एक जगह एकत्रित करने का काम सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश में इस तरह के लोग हैं और वे यहां के लोगों का फायदा ले रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग करने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को एसआईआर, एफआईआर की तरह नजर आ रही है। ये भ्रष्टाचारी और लुटेरे हैं। इन्होंने आतंकियों का महिमामंडन किया है। ऐसे में ये लोग एसआईआर को एफआईआर समझ रहे हैं।

मौलाना महमूद मदनी के 'जिहाद' को लेकर दिए गए बयान पर मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा कि इन्हें पहले उन लोगों को समझाना चाहिए, जो इनके बहकावे में आकर ‘सिर तन से जुदा’ करने के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आते हैं। ये लोग नौजवानों को इतना भड़का देते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से ही गला काट देते हैं। क्या मोहम्मद साहब ने यही बताया है?

उन्होंने कहा कि ये लोग भी अपने स्वार्थ को लेकर बात कर रहे हैं। देशभक्ति की बात करें, बार-बार जिहाद की बात क्यों करते हैं? किस जिहाद की बात आप कर रहे हैं?

धर्म बदलकर भी जाति का लाभ लेने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मोहसिन रजा ने कहा कि हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। ईश्वर ने जिस धर्म में पैदा किया है, उसी धर्म में रहना चाहिए। सभी धर्म मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति की है। हाईकोर्ट का जो भी आदेश आया है, उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। आदेश का अनुपालन करना सरकार की जिम्मेदारी है।

--आईएएनएस

 

 

