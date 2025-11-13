बुरहानपुर: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के देवास जिले से गुरुवार को सोयाबीन किसानों से किए गए वादे के मुताबिक लगभग 1 लाख 33 हजार किसानों के बैंक खातों में 'भावान्तर योजना' के अंतर्गत 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत है।

इस योजना के तहत बुरहानपुर जिले के किसानों के बैंक खातों में भी राशि पहुंची, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। अन्‍नदाताओं ने इस योजना के लिए सीएम मोहन यादव को धन्‍यवाद दिया है।

किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उनकी मेहनत और फसल की सही कीमत मिली है। यह राशि उनके लिए राहत और प्रोत्साहन का कार्य करेगी।

किसान सरावण प्रजापति ने कहा कि इस योजना को शुरू करने के लिए सीएम मोहन यादव को बहुत धन्‍यवाद। 'भावान्तर योजना' के तहत किसानों को लाभ हो रहा है। किसान समृद्ध बन रहे हैं। इससे अन्‍नदाताओं को प्रकृति के विपरीत होने के चलते हुए नुकसान की भरपाई हो रही है। किसान इन पैसों का इस्‍तेमाल खेती को उन्‍नत बनाने के लिए करेंगे।

किसान उदय कुमार महाजन ने कहा कि भावान्‍तर योजना में हम शामिल हुए हैं। प्रदेश के मुख्‍यमंत्री मोहन यादव द्वारा भावान्‍तर योजना का पैसा किसानों को दिया जा रहा है। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है।

प्रदेश में सोयाबीन की फसल पर प्रकृति के विपरीत असर के चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। उनका उत्पादन भी प्रभावित हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, मोहन यादव सरकार ने किसानों को भावान्‍तर योजना का लाभ देने का ऐलान किया था। इसके लिए सरकार की ओर से मॉडल रेट तय किया गया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। उसी के तहत सोयाबीन किसानों के खाते में राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की गई।

